Son Mühür- Son dönemde sahne tarzı ve iddialı kıyafetleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt vermişti. Sanatçı, Seda Sayan’ın “Konuşun, konuşun” sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak gönderisine “Sultanımın peşindeyim” notunu eklemiş, bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni toplamıştı.

Bursa konserinde sınırları zorladı

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Hadise, son konserini Bursa’da verdi. Şehrin dört bir yanından gelen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, sahneye çıktığı andan itibaren enerjisini hiç düşürmedi. Repertuvarında sevilen hitlerine yer veren Hadise, sahnedeki performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kostümü ve dansları yine olay oldu

Hadise’nin konser boyunca tercih ettiği cesur sahne kostümü ve dinamik dansları bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Işık gösterileriyle desteklenen sahne performansı, seyirciler tarafından büyük alkış toplarken, sanatçının özgüven dolu tarzı geceye damgasını vurdu.

“Konuşun, konuşun”

Son dönemde sahne kıyafetleri nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hadise’nin bu kez sahnede verdiği özgüven mesajı dikkat çekti. “Konuşun, konuşun” sözleri adeta konserin mottosu haline gelirken, sanatçının kendine güvenen tavrı seyirciden tam not aldı.