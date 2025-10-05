Son Mühür- Ece Erken’in yaklaşık 1,5 ay süren Sinan Akçıl ilişkisi magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. “Eniştem” diyerek espriyle bahsettiği Akçıl’la el ele görüntülenmesiyle aşkı doğrulayan Erken, kısa süre sonra yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum, huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum. Bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik.”

“Sen hiç oyuncu olmadın ki”

Erken, bu kez Instagram hikâyesinde paylaştığı ve kısa süre sonra sildiği sert sözlerle gündeme geldi. Söz konusu mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Hayatım ya sen oyuncu değilsin ki, hiç oyuncu olmadın ki. Eski sevgililerinden bahseden veya arada kalan bir kadınsın sadece. Sen hiçbir zaman meslek sahibi olmadın. Ne diyeyim daha, senin bir mesleğin yok.”

Paylaşımın kısa sürede silinmesi, kimin için yazıldığı sorularını da beraberinde getirdi.

Hedefte Aslıhan Karalar mı var?

Ece Erken’in paylaşımındaki ifadelerin, Sinan Akçıl’ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen oyuncu Aslıhan Karalar’a yönelik olduğu öne sürüldü. Erken’in daha önce canlı yayında yaptığı açıklama da bu iddiaları güçlendirdi.

Erken, programında Karalar’ı kastederek şu sözleri söylemişti:

“Ben Sinan’la birlikteyken sabahın 6’sında Sinan’a mesaj atıyordu.” Bu sözlerin ardından Erken’in son paylaşımının da aynı isme gönderme olduğu iddia edildi. Ancak Ece Erken konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Ece Erken’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı mesajın hedefini tartışmaya başladı. Kimileri ünlü sunucunun Sinan Akçıl’a gönderme yaptığını savunurken, kimileri ise sözlerin Aslıhan Karalar’a yönelik olduğunu ileri sürdü.

Erken’in paylaşımlarını kısa sürede silmesi, iddiaları daha da artırdı. Ancak ünlü sunucu sessizliğini korumaya devam ediyor.