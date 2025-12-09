Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray–Samsunspor maçında Kazımcan Karataş’ın pozisyonuna “devam” kararı veren TRIO programı yorumcularına sert tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports’a da doğrudan mesaj göndererek, tutarsız değerlendirmelerin kayda alındığını belirtti.

“Bir sezon boyunca ne dediklerine bakın”

Pozisyonun değerlendirilmesi sırasında TRIO yorumcularının verdiği kararları eleştiren Hacıosmanoğlu, tutarsızlığa dikkat çekti. “Yetkililere de söyledim; yayıncı kuruluştaki yorumları inceleyin. El pozisyonlarıyla ilgili bir sezon boyunca söylediklerine bakın” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, yorumcuların pozisyon değerlendirmelerindeki çelişkileri gündeme taşımış oldu.

beIN Sports’a uyarı

Hacıosmanoğlu, beIN Sports yönetimine doğrudan uyarıda bulunduğunu vurgulayarak, “Ben beIN Sports yetkililerini de uyardım. Gereğini yapmazlarsa, not alıyoruz” dedi. Federasyon başkanının açıklaması, yayıncı kuruluşun futbol değerlendirmeleri üzerindeki sorumluluğuna dikkat çekti.

Yayın ihalesine işaret

TFF Başkanı’nın sözleri arasında en çok konuşulan bölüm ise yayın ihalesine yönelik mesaj oldu. Hacıosmanoğlu, “Önümüzde yayın ihalesi var. Orada kim kime ne yapıyor, hesabını o zaman soracağız” diyerek olası yaptırımların sinyalini verdi. Bu ifade, yayıncı kuruluşlara yönelik sert bir uyarı olarak yorumlandı.