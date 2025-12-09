Son Mühür- Geçtiğimiz sezonun Premier Lig şimpiyonu Liverpool için bu sezon kabus gibi geçiyor. Teknik direktör Arne Slot'la köprüleri atan ilk isim Mısır'ın dünya futboluna armağanı olan Muhammed Salah oldu.

Geçtiğimiz sezon takımın değişmez ismiyken bu sezon yedek kulübesine mahkum olan Salah, 6 Aralık'ta Ledds Unıted maçı sonrası büyük tartışma yaratan, ''Beni otobüsün altına attılar!'' ifadesiyle takımdaki durumuna isyan etmiş, bu sözlerin ardından kulüp yönetimiyle yıldız oyuncu arasında ipler kopma noktasına gelmişti.



Salah'ın Sky Sports'a verdiği açıklamada, ''Yöneticiyle iyi ilişkim vardı, birden koptu. Kulüpte biri beni istemiyor" ifadesiyle Arne Slot'u işaret ettiği konuşulmuştu.

Salah'ın Liverpool'la yaşadığı sorunlu dönem ligde üçüncü sıraya düşen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya olan ilgisi her geçen gün artmaya başladı.

Hakan Bilal Kutlualp'ten çağrı...



Başta Sadettin Saran'a son kongrede açık destek veren Hakan Bilal Kutlualp'ten Muhammed Salah'a,

"Come to Fenerbahçe! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen sevgiyi hisset." mesajı dikkat çekti.



Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının Come To Fenerbahçe çağrısı bir anda çığ gibi yayıldı.

Ancak, sarı lacivertli camianın Salah aşkının sonuca ermesi hiç de kolay görünmüyor.

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Muhammed Salah'ın İngiltere'de yıllık kazancı 25 milyon avro civarında bulunuyor.

Yıldız oyuncuya Suudi Arabistan'ın Al-Hilal ve Al-Nassr kulüplerinden 150 milyon avroluk teklif geleceği konuşuluyor.