Son Mühür- Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde uzun yıllardır ders veren 12 öğretim görevlisinin görevine son verildi. Kararın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın bazı isimlerle ilgili şikayetleri üzerine alındığı ileri sürüldü.

Akademik gerekçe gösterilmedi

BirGün’de yer alan habere göre, öğretim görevlilerinin derslere devam etmelerine herhangi bir akademik gerekçe sunulmadan engel konuldu. Görevden alınan isimler arasında fonetik hocası İclâl Ergenç, tiyatro tarihi ve yazarlık alanında dersler veren Gülşen Karakadıoğlu ile sahne ve kostüm tasarımı derslerini yürüten Sevgi Türkay da bulunuyor.

Sanatçılara ders yasağı

Konservatuvarda ders veren emekli hocaların yanı sıra halen aktif olarak Devlet Tiyatroları’nda görev yapan pek çok sanatçının da bu yıl derslere girmesine izin verilmedi.

Ferahnur Barut, Tuncer Yücel, Levent Şenbay, Tolga Tecer, Adnan Erbaş, Oktay Dal, Pınar Gün Topçu ve dramaturg Eren Aysan gibi sanatçılar, artık öğrencilerle buluşamayacak.

“Eşitlik ilkesine aykırı” tepkisi

Sanatçılar bugüne kadar asıl görevlerini aksatmamak şartıyla konservatuvarda ders verdiklerini hatırlatarak, yeni uygulamanın Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu. Karar, sanat çevrelerinde tepkiyle karşılandı.