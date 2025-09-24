Son Mühür- Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Arnavutköy’de bir güzellik merkezinden çıkarken kameralara yansımıştı. Spor tarzıyla dikkat çeken oyuncunun, özellikle yeşil tüylü terlikleri sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

50 bin TL’lik terlik iddiası

Sarıkaya’nın tercih ettiği bu terliklerin fiyatının 50 bin TL olduğu öne sürülmüştü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu iddia, kullanıcılar arasında geniş yankı bulmuştu.

Serenay Sarıkaya: "Her seferinde heyecanlanacak bir şey yok"

Habertürk’ün haberine göre; İstanbul’da bir sergiye katılan Serenay Sarıkaya, terlikleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu, “O çok eski bir terlik. Daha önce de fotoğrafları çekilmişti. Her seferinde heyecanlanacak bir şey yok aslında. Rahat hissettiğim için tercih ediyorum” dedi.

“Doğru değil”

Sarıkaya, söz konusu terliklerin yeni olmadığını özellikle vurguladı. “Her defasında yeni bir olaymış gibi sunulması doğru değil” diyen oyuncu, rahatlığı ön planda tuttuğunu belirtti.