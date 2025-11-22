Son Mühür/ Osman Günden- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun aldığı karar, Ankara siyasetinde yeni bir tartışmayı tetikledi.

Komisyon, gerçekleştirilen oylama sonucunda milletvekillerinin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesini kararlaştırdı.

Komisyondaki oylamada CHP katılmadı

Komisyonun 18’inci toplantısında yapılan oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi’nin katılmama kararı dikkat çekti. CHP’nin yokluğunda alınan karar, Meclis kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

"Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir"

Ziyaret kararı gündemdeki sıcaklığını korurken, DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buldan, sürece katkıda bulunan isimlere teşekkür ederek mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş’a teşekkür mesajı

Buldan, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a süreçteki çabaları nedeniyle teşekkür etti.

Buldan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta."

Paylaşımını kısa sürede sildi

Pervin Buldan’ın “ana muhalefet” çıkışı kısa sürede sosyal medyada geniş tartışma yarattı. Tepkilerin ardından Buldan, paylaşımını kısa bir süre sonra hesabından kaldırdı.