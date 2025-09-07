Isparta’nın Merkez ilçesine bağlı Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan 31 yaşındaki Buket Gülver’den bir süre haber alamayan yakınları endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Ekipler hareketsiz halde buldu

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Gülver’i evinde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenazesi morga kaldırıldı

Buket Gülver’in cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için hastane morguna götürüldü. Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netleşecek.

Kentte büyük üzüntü yarattı

Güzellik merkezi sahibi olan Buket Gülver’in ani ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çevresinde de büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

