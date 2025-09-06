Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan bir sitede dün öğle saatlerinde yaşanan olay, kentte büyük yankı uyandırdı. Başkomiser Metin K., evine döndüğünde içeride eşiyle birlikte Orhan Ö.’yü gördü. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tabancasını çekip ateş etti

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Metin K., belindeki tabancayı çıkararak Orhan Ö.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö., olay yerinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede adrese ulaştı.

Orhan Ö. hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ağır yaralanan Orhan Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Başkomiser serbest bırakıldı

Olayın ardından gözaltına alınan Başkomiser Metin K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Metin K., hakkında verilen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.