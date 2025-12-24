Son Mühür/ Beste Temel - Güzelbahçe’de esnaf ve sanatkârları vatandaşlarla buluşturacak 4. Esnaf Yılbaşı Panayırı, Atatürk Mahallesi Tören Alanı’nda düzenlenecek. Panayırda oda üyeleri tezgâh açarak ürünlerini doğrudan halka sunacak.

Çocuklara özel sürprizler hazırlandı

Panayır kapsamında çocuklara yönelik palyaço gösterileri, dans şovları, yüz boyama etkinlikleri, animasyon gösterileri ve yapay kar yağışı organizasyonu yer alacak. Etkinlik süresince çocuklara sınırsız pamuk şeker ikramı yapılacak.

Tüm etkinlikler ücretsiz olacak

Geçen yıl düzenlenen panayıra ilçe dışından yoğun katılım olduğunu hatırlatan Oda Başkanı Veli Merttürk, bu yıl da panayırdaki tüm etkinliklerin ücretsiz olacağını belirtti. Organizasyonun, özellikle üretici kadın esnafların el emeği ürünlerini desteklemek amacıyla planlandığı ifade edildi.

Yılbaşı alışverişi için yerel esnaf çağrısı

Yılbaşı öncesi alışverişlerin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulunan Merttürk, esnaf ve sanatkârların mahalle yaşamının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Panayırla birlikte esnaf–vatandaş bağının güçlendirilmesi ve yerel ticaretin canlandırılması hedeflendi.