Son Mühür/ Osman Günden - Güzelbahçe Belediyesi’nin ev sahipliğinde sahnelenen “Ben Burada Oldum” tiyatro oyunu, izleyenlere kahkaha ve gurur dolu bir gece yaşattı. Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Atatürk’ün devrimci ruhunu bu akşam sahnede bir kez daha hissettik. Sanat halkın sesidir” dedi.

Kahkaha ve gurur dolu bir gece

Güzelbahçe Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda düzenlenen tiyatro gecesinde ‘Ben Burada Oldum’ adlı oyunu sanatseverlerle buluşturdu. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Belediye çalışanlarından sahnede güçlü performans

Memleket sevgisi, aidiyet ve toplumsal dayanışma temalarını işleyen oyunu, Güzelbahçe Belediyesi Bilim ve Felsefe Merkezi Sorumlusu Aykut Türkelli yazıp yönetti. Güzelbahçe Belediye çalışanları, Yaka Gençlik Tiyatrosu ve CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek’in yer aldığı oyuncu kadrosu, izleyenlerden tam not aldı.

“Makam için değil, ülkenin aydınlık yarınları için buradayız”

Tiyatro gösteriminin ardından konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, görev sürecinin ilk haftasında halkın sevgisini hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biz siyasette dürüst, çalışkan ve halkı için var olan insanların olmasını savunuyoruz. Bu görevi makam için değil, ülkemizin aydınlık geleceği için üstlendik. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağız, birlikte Türkiye’yi yeniden aydınlık yarınlara taşıyacağız.”

“Atatürk’ün devrimci ruhunu sahnede yaşadık”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, tiyatro ekibini tebrik ederek sanatın dönüştürücü gücüne dikkat çekti:

“Güzelbahçe’nin devrimci, Atatürkçü bir tiyatro grubuna sahip olacağını söylemiştik; işte o ekip bu ekip. Atatürk’ün devrimci ruhunu bu akşam sahnede bir kez daha hissettik. Bu tür anlamlı sanat etkinlikleri Güzelbahçe’de devam edecek. Çünkü sanat devrimci bir ruhtur, sanat halkın sesidir. Biz de halkımız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

Oyuncular ayakta alkışlandı

Gösterinin sonunda, Başkan Mustafa Günay, İl Başkanı Çağatay Güç ve Başkan Övünç Demir, oyuncuları tek tek tebrik ederek çiçek takdim etti. Gecenin sonunda tüm konuklar, sahnede oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.