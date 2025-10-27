Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde SMA Tip 1 hastası Abbas Miran ve DMD hastası Berk Yıldız’ın tedavisine destek amacıyla düzenlenen “Bi Hayat Fest”, Büyükpark’ta büyük ilgiyle başladı. Festivalde müzik, sanat, dayanışma ve iyilik bir araya geldi.

Büyükpark’ta iyilik rüzgârı esti

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen “Bi Hayat Fest”, SMA Tip 1 hastası Abbas Miran ve DMD hastası Berk Yıldız’a destek olmak amacıyla Bornova Büyükpark’ta başladı. Hafta sonu boyunca İzmir’in dört bir yanından vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalde konserler, tiyatro gösterileri, atölyeler ve iyilik stantları yer aldı.

Işın Karaca’dan anlamlı destek

Festivalin ilk gününde sahne alan Ütopya Band, enerjik performansıyla özellikle gençlerin ilgisini topladı.

Pazar günü ise Türk pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, Bornova Büyükpark Meydanı’nı dolduran kalabalığa unutulmaz bir konser verdi. Karaca, sahnede Abbas Miran ve Berk Yıldız için destek çağrısında bulunarak, “Bu güzel kalabalığın enerjisiyle inanıyorum ki onların iyileşme yolculuğu daha da güçlenecek” dedi.

“Bornova dayanışmanın kentidir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, festivalin yalnızca müzik ve eğlence değil, aynı zamanda iyiliğin ve paylaşmanın sembolü olduğunu vurguladı: “Bornova; iyiliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın kentidir. Bu festival umutları büyütme, birbirimize el uzatma günüdür. Tüm vatandaşlarımızı 2 Kasım’a kadar sürecek bu anlamlı festivale davet ediyorum.”

Bir günlük kazanç, bir ömürlük umut

Festival alanındaki yöresel lezzet ve hediyelik eşya stantları, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar hem alışveriş yaparak hem de bağışta bulunarak kampanyaya destek verdi. Sponsor firmalar da etkinliğe katkı sundu; günlük kazançlarının tamamını SMA ve DMD hastası çocukların tedavisine bağışladı. İlk destek Nedim Döner’den gelirken, Balıkçım Pala, Paçacı Apo ve Dönerci Vedat gibi markalar da katkı sağlayacak.

Sanat, iyilik ve müzik 2 Kasım’a kadar sürecek

Festival, 2 Kasım’a kadar Bornova Büyükpark’ta devam edecek. Etkinlikler kapsamında Anıl Piyancı, Sevcan Orhan, Büşra Salepçioğlu, Fondip ve Ozborn The Roctors sahne alacak. Katılımcılar ayrıca yoga, dans, tiyatro ve yaratıcı atölyelerle dolu bir programda hem eğlenecek hem de iyilik zincirine katkı sağlayacak.