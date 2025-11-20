Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitiren oğlu Onur Günay’ın vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen hayır yemeğine katıldı.

Onur Günay, vefatının yıl dönümünde anıldı

Geçen yıl kalp krizi nedeniyle 35 yaşında hayatını kaybeden Onur Günay, Güzelbahçe’de düzenlenen programla anıldı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, oğulları Ahmet Günay ve Onur Günay’ın eşi İmran Günay tarafından Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu’nda hayır yemeği verildi.

Yoğun katılım oldu, dualar edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, partililer ve çok sayıda Güzelbahçeli programa katıldı. Hayır yemeğinde Onur Günay için dualar edilirken, Günay ailesi taziyeleri kabul etti.