TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta çıkışını sürdüren Altay, ilk yarının son haftasında Afyonspor deplasmanına konuk olacak. Zafer Stadı’nda oynanacak mücadele yarın saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Demir yönetecek.

Üst üste üç galibiyetle moral depoladı

Hafta içinde sahasında Nazilli Spor’u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Altay, son haftalarda Eskişehir Anadolu Spor’u 2-0, İzmir Çoruhlu FK’yı 1-0 ve Nazilli Spor’u 3-0 yenerek hem puan hem de moral kazandı.

Hedef: İlk yarıyı seriyle tamamlamak

Ligde 15 puanla 10’uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi, 10 puanla 13’üncü basamakta bulunan Afyonspor’u mağlup ederek ilk yarıyı dört maçlık galibiyet serisiyle tamamlamayı amaçlıyor. Son üç karşılaşmada kalesini gole kapatan Altay, düşme hattında yer alan rakibi karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Yönetim ve teknik heyet arasında sorun aşıldı

Öte yandan hafta içinde ödemeler nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından kulüp başkanı Sinan Kanlı ile teknik direktör Yusuf Şimşek’in dün bir araya gelerek görüşme yaptığı ve taraflar arasındaki sorunların giderildiği öğrenildi. Bu gelişmenin takım içindeki motivasyona olumlu yansıması bekleniyor.