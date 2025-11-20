İzmir Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dr. İlknur Azime Moğulkoç, okul çağındaki çocuklarda düşme, çarpma ve spor aktivitelerine bağlı olarak sıkça karşılaşılan dental travmalar hakkında kritik uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Moğulkoç, dental travmaların diş hekimliğinin "tek acil durumu" olduğunu vurgulayarak, vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Ağız ve diş sağlığı haftasında koruyucu tedavi vurgusu

17-23 Kasım'ın Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım'ın Diş Hekimleri Günü olarak kutlandığını hatırlatan Uzm. Dr. Moğulkoç, bu hafta kapsamında halkı bilinçlendirmeye odaklandıklarını söyledi. Çocuklarda ağız ve diş sağlığı bilincinin erken yaşta yerleşmesinin önemine değinen Uzman Doktor, beslenme düzeninin sağlanması, diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması, koruyucu tedaviler ve çürük dişlerin tedavisi gibi adımların ileriki yaşlardaki sağlık kalitesini doğrudan etkilediğini ifade etti.

Dental travmada en kritik süre: "İlk 60 dakika"

Çocukluk döneminde sıklıkla görülen, dişin yerinden çıkması veya hasar görmesi gibi ani darbelere bağlı hasarların dental travma olarak adlandırıldığını belirten Uzm. Dr. Moğulkoç, travma çeşitlerinin dişin sadece çatlamasından, komple kökünden ayrılmasına kadar geniş bir yelpazede olduğunu kaydetti.

Uzm. Dr. Moğulkoç, özellikle dişin tamamen yerinden çıktığı durumlarda yapılacak ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı: "Dişin sağlığının korunması ve uzun dönemde ağız içerisinde varlığını sürdürebilmesi açısından ilk 60 dakika çok önemlidir." Olay yerindeki kişilerin bilgili olmasının, dişin anında kemiğin içerisine doğru pozisyonda yerleştirilebilmesini sağlayarak dişin kurtulma şansını artırdığını dile getirdi. Dişin yeniden yerleştirilememesi halinde ise tükürük, süt ya da serum fizyolojik içerisinde hekime ulaştırılması gerektiğini ekledi. Dişin çatlaması veya kemik kırığı gibi daha karmaşık durumlarda ise hastanın sakinleştirilip en kısa sürede bir uzmana başvurulmasının tek doğru yöntem olduğunu belirtti.

Spor yaparken ağız koruyucu kullanımı şart

Yaz döneminde ve futbol, basketbol gibi yoğun fiziksel temas gerektiren sporlarda dental travmalara daha sık rastlandığını belirten Uzm. Dr. Moğulkoç, panik yapmamanın önemine dikkat çekti. Uzman Hekim, özellikle riskli sporlarla uğraşan çocukların, diş hekimi tarafından özel olarak hazırlanan ağız koruyucu (mouthguard) kullanmasının, travma sonrası dişlerde meydana gelebilecek zedelenmeleri büyük ölçüde azalttığını kaydetti.

Tedaviden sonra kontrolleri aksatmayın

Tedavi sonrasındaki sürece de değinen Uzm. Dr. Moğulkoç, her travma vakasında antibiyotik kullanımının gerekli olmadığını ve bu kararın mutlaka hekim tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Travma gören dişin bir süre kullanılmaması ve temizliğine azami dikkat gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Uzm. Dr. Moğulkoç, son olarak tüm diş hastalıklarının önlenebilir olduğunu hatırlatarak, 6 aylık veya yıllık rutin kontrollerin aksatılmaması gerektiğini belirtti. Rutin kontrollerle önlenebilecek hastalıkların aksine dental travmaların, diş hekimliğinin "tek acil durumu" olduğunu ve anlık müdahale gerektirdiğini sözlerine ekledi.