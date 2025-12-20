İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin bir göçmen botunu takibe aldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ildırı Tekeburnu mevkisinde tespit edildi

Olay, Çeşme ilçesine bağlı Ildırı Tekeburnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede seyir halinde olan bir göçmen botunu tespit etti.

Denizde kovalamaca yaşandı

Botun belirlenmesinin ardından Sahil Güvenlik unsurları ile göçmenlerin bulunduğu bot arasında deniz üzerinde takip başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında ekiplerin botu durdurmak amacıyla manevralar yaptığı görüldü.

O anlar cep telefonuyla kaydedildi

Hareketli anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, göçmenlerin bulunduğu botun hızla ilerlediği, Sahil Güvenlik ekiplerinin ise takibini sürdürdüğü yer aldı.

Çalışmalar sürüyor

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.