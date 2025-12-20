Sultanlar Ligi 13’üncü hafta maçında Göztepe ile Galatasaray Daikin, yarın İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Arzu Uzatöz ile Gizem Eller hakem ikilisi yönetecek.

Deplasman taraftarı alınmayacak

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray taraftarı karşılaşmada salona alınmayacak. Müsabakanın biletleri 250, 300 ve 400 TL’den satışa sunuldu.

Ligdeki durum

Sultanlar Ligi’nde Galatasaray Daikin, oynadığı 12 maçta aldığı 8 galibiyetle 5’inci sırada yer alıyor. Göztepe ise 3 galibiyetle 11’inci basamakta bulunuyor.

Günün diğer maçları

Ligde yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor saat 15.00’te sahasında Eczacıbaşı’nı konuk edecek. Aras Kargo ise saat 16.00’da deplasmanda Bahçelievler Belediyespor ile karşılaşacak.