Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından ARF Bio, 25 ve 26 Aralık 2025 tarihlerinde talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesinin 147 milyon 337 bin 401 TL’den 182 milyon 837 bin 401 TL’ye yükseltilmesi planlandı. Bu kapsamda 35,5 milyon TL nominal değerli yeni pay ile mevcut ortaklardan RePie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 11,5 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 47 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka açıklık oranı yüzde 25,71 olacak.

İzmir Ödemiş’te entegre üretim modeli

Şirket, İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alan modern ve entegre tesislerinde hayvansal ve tarımsal organik atıklardan yenilenebilir elektrik enerjisi ile organik ve organomineral gübre üretimi gerçekleştiriyor. Üretim sürecinde çevreye zararlı atık oluşumunun önüne geçilirken, karbon salımını azaltan süreçler sayesinde karbon kredisi geliri de elde ediliyor.

Halka arz geliri yeni yatırımlara yönlendirilecek

ARF Bio, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 55’ini mevcut gübre üretim tesisinde üretim ve satış hacmini artırmaya yönelik işletme sermayesi ihtiyacında kullanmayı planlıyor. Gelirin yüzde 15’inin ise biyokimya sanayi açısından stratejik öneme sahip mikroalg üretim tesisinin kurulmasına ayrılması hedefleniyor. İlerleyen aşamalarda sera yatırımları ve güneş enerjisi santrali projeleri de gündemde bulunuyor.

“Yeşil dönüşüm artık küresel bir zorunluluk”

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, yeşil dönüşümün küresel ölçekte kritik bir gündem haline geldiğini belirterek, iklim değişikliği riskleri, Paris İklim Anlaşması hedefleri, karbon vergileri ve yeşil yatırım arayışlarının bu süreci hızlandırdığını ifade etti. Arslan, Ödemiş’te kurulan tesisin hayvansal ve tarımsal atıkları verimli biçimde bertaraf ederek yenilenebilir enerji, gübre ve karbon kredisi üretimini aynı çatı altında gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sera, mikroalg ve güneş enerjisi yatırımı

Tesisin tam döngüsel bir üretim modeliyle çalıştığını vurgulayan Arslan, her organik çıktının yeniden üretime kazandırıldığını belirtti. Bu doğrultuda mevcut tesisin mikroalg ve sera yatırımlarıyla genişletilmesinin planlandığını aktaran Arslan, biyogaz kapasitesiyle eşdeğer büyüklükte güneş enerjisi santralleri kurulmasının da hedeflendiğini söyledi.

Sıfır atık ve ESG temelli yapı

Sıfır Atık Belgeli olarak faaliyet gösteren şirketin, her yıl yüz binlerce ton karbondioksit salımını engellediği belirtildi. Şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerini kurumsal stratejiye entegre ettiği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü ifade edildi. Bu yaklaşımın yatırımcılar açısından riskleri azalttığı ve uluslararası fonlara erişimde avantaj sağladığı kaydedildi.

Karbon kredisiyle gelir çeşitliliği

ARF Bio’nun sahip olduğu sertifikalar sayesinde karbon kredisi satışı gerçekleştirdiği, bu sayede gelir kalemlerini çeşitlendirdiği belirtildi. Şirketin yalnızca elektrik ve gübre üretimiyle sınırlı kalmadığı, negatif karbon yaklaşımıyla büyüme hedeflediği vurgulandı.

“Gelecek kuşakları gözeten yatırım”

Melih Arslan, sürdürülebilir tarım, enerji ve iklim eylemlerinin dünya genelinde giderek önem kazandığını belirterek, ARF Bio’nun bugünü olduğu kadar geleceği de gözeten yatırımlarla sektörde öncü konumunu sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti.