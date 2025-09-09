Son Mühür/ Merve Turan - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 9 Eylül’ün tarihimizdeki eşsiz yerini hatırlattı.

Yılmaz, “9 Eylül, yalnızca İzmir’in işgalden kurtuluşu değil; milletimizin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlık iradesini tüm dünyaya haykırışının tarihidir. Tarihimizin bu kutlu günü, özgürlüğün ve umudun, her türlü zulmün ve karanlığın karşısında mutlaka galip geleceğinin en açık kanıtıdır. Aradan geçen 103 yıl bu gerçeği değiştirmemiştir” dedi.

“Aynı inanç ve cesaretle dimdik duruyoruz”

Prof. Dr. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün de aynı bağımsızlık ruhu ile yoluna devam ettiğini vurgulayarak, “Bugün de milletimizin huzuruna, birliğine ve istiklaline yönelen her tehdit; karşısında yine aynı inancı, aynı cesareti ve aynı dimdik duruşu bulacaktır. Birliğimiz ve bağımsızlık inancımız karşısında hiçbir tehdit varlık bulamayacaktır. Bu kararlılık, 9 Eylül’ün bizlere miras bıraktığı en önemli değerdir” ifadelerini kullandı.

“Kutlu tarihin ruhunu geleceğe taşıyoruz”

Rektör Yılmaz, DEÜ’nün adını aldığı bu anlamlı tarihin ruhunu gelecek nesillere aktarmaktan onur duyduklarını belirterek, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bilimin yolunda ilerlerken gençlerimizi Cumhuriyetimizin değerleriyle yetiştiriyor; geçmişin kahramanlığını geleceğin sorumluluğuna dönüştürüyoruz. Gençlerimizin bu bilinçle yetişmesi, ülkemizin yarınlarını daha güçlü kılacaktır. Adını aldığımız bu özel günü, yalnızca bir tarih olarak değil, bir ruh ve bir yaşam felsefesi olarak gençlerimize aktarıyoruz” dedi.

“Tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz”

Mesajında, milli mücadele ruhunu bugünlere taşıyan tüm kahramanlara teşekkür eden Yılmaz, “Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. İzmir’in kurtuluşunun 103. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.