Son Mühür/ Beste Temel - Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Dayanışma Mutfağı ile ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük sıcak yemek desteği sağladı. Onur Günay Eğitim Kampüsü bünyesinde hizmet veren mutfakta her gün 450–500 kişi için üç çeşit yemek hazırlandı ve görevli ekipler tarafından adreslere teslim edildi.

Özellikle 60 yaş üstü, evinde yalnız yaşayan ve yemek hazırlama imkânı bulunmayan vatandaşlara öğle yemeği ulaştırıldı. Böylece ilçede kimsenin sofrada yalnız kalmadığı bir dayanışma ağı kuruldu.

Sıcak yemek kapı kapı ulaştı

Dayanışma Mutfağı’nda günlük menüler titizlikle hazırlandı. Çorba, etli yemek, pilav veya makarna ve tatlıdan oluşan sıcak yemekler, belediye ekipleri tarafından adreslere taşındı. Sistem yalnızca gıda desteği sunmadı; aynı zamanda komşuluk ruhunu da güçlendirdi. Proje kapsamında isteyen vatandaşlar bağışlarıyla destek zincirine katıldı ve yardımlaşma kültürü genişledi.

“Biz büyük bir aileyiz”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, projenin ilçede sosyal dayanışmaya büyük güç verdiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “İlçemizde kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmedi. Evinde yemek pişiremeyen büyüklerimizin kapısına her gün sıcak yemek götürdük. Üç çeşit yemek çıkardık. Pilav veya makarna, etli yemek, çorba ve tatlı ile ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladık. Bu hizmet dört kişilik bir ailenin bütçesine neredeyse asgari ücret kadar katkı sundu. Projemizi küçültmedik, azaltmadık; daha da büyütme hedefi koyduk. Anaokulumuza ve etüt merkezine gelen öğrencilerimiz de bu mutfaktan faydalandı. Dayanışma mutfağımız, zengin ya da fakir ayrımı olmadan ihtiyaç duyan her Güzelbahçeli için açık. Biz Güzelbahçeliler için varız, onlar mutluysa biz de huzurluyuz.”

İlçe halkından tam destek

Güzelbahçe Belediyesi, “herkes için eşit hizmet” anlayışıyla sosyal projelerini genişletmeyi sürdürdü. Dayanışma Mutfağı ise ilçede büyük takdir topladı ve birçok vatandaşın hayatına dokundu. Güzelbahçe’de toplumsal dayanışma sıcak bir yemekle büyüdü, sofralar yalnız kalmadı.