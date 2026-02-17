Zonguldak'ın kömür havzasında yaşanan ve iki maden emekçisinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan facianın ardından adli süreç hız kazandı. Kilimli ilçesinde meydana gelen göçük olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, işletme kusurları ve ihmal ihtimalleri üzerinde duran yargı makamları, ocak sorumlusu hakkında tutuklama kararı verdi. Maden şehitlerinin son yolculuğuna uğurlandığı bölgede, sorumluların en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesi başlatıldı.

Maden ocağındaki göçük faciası can aldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir kömür işletmesinde, yerin metrelerce altında meydana gelen göçük, bölgede büyük bir üzüntüye yol açtı. Vardiya sırasında tavan çökmesi sonucu mahsur kalan üç işçiden ikisi olan Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen sağ çıkarılamadı. Cansız bedenleri yeraltından çıkarılan işçiler, yapılan otopsi prosedürlerinin tamamlanmasının ardından kederli ailelerine teslim edildi. İki madenci, dualar eşliğinde ebediyete uğurlanırken, olaydan yaralı olarak kurtarılan İsmet Kabuk ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek sağlığına kavuştu.

Adli soruşturma kapsamında işletme sahibi cezaevinde

Faciayla ilgili derhal başlatılan adli soruşturma neticesinde, ihmal ve güvenlik zafiyeti iddiaları titizlikle incelenmeye başlandı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, maden ocağının işletmeciliğini üstlenen H.B. kısa sürede gözaltına alındı. Karakoldaki ifade işlemleri ve teknik incelemelerin ardından Zonguldak Adliyesi’ne çıkarılan zanlı, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan işletme sahibi H.B., kuvvetli suç şüphesi ve olayın vahameti göz önünde bulundurularak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Güvenlik önlemleri ve işletme kusurları mercek altında

Özel maden ocaklarında yaşanan bu tür acı olaylar, çalışma güvenliği ve denetim mekanizmalarını yeniden tartışmaya açtı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturmada, ocağın ruhsat durumu, tahkimat standartları ve iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin yeterliliği uzman bilirkişilerce raporlanacak. Bölge halkı ve madenci aileleri, benzer acıların bir daha yaşanmaması için denetimlerin sıklaştırılmasını ve hukuki sürecin tüm sorumluları kapsayacak şekilde şeffaf bir şekilde yürütülmesini bekliyor.

