Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Güzelbahçe Belediyesi, modernleşen şehir hayatında kaybolmaya yüz tutan mahalle kültürünü canlandırmak ve yerel dayanışmayı güçlendirmek amacıyla örnek bir projeye imza attı. Belediye iştiraki GÜZMAR bünyesinde hayata geçirilen "Bakkal Nihat", Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu önderleri katılarak bu anlamlı güne tanıklık ettiler.

"Rant değil, toplum için hizmet üretiyoruz"

Açılış kürsüsünde halka seslenen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediyecilik anlayışlarının temelinde halkın refahı ve geleneklerin korunması yattığını vurguladı. Yapılan hizmetlere yönelik eleştirilere ve "rant" iddialarına sert bir yanıt veren Başkan Günay, yola çıktıkları 15 meclis üyesiyle birlikte dürüstlük ve ahlak ilkelerinden asla taviz vermeyeceklerini ifade etti. Belediye bütçesini tamamen halkın yararına kullandıklarını belirten Günay, okullarda ücretsiz dağıtılan simit ve sütten evlere giden sıcak yemek servisine kadar her adımın toplumsal bir ihtiyaçtan doğduğunu hatırlattı. Günay, halkın faydasına olan her projenin arkasında durmaya devam edeceklerini ve Güzelbahçe’de tarih yazmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Mahalle kültürü ve veresiye defteri geri dönüyor

GÜZMAR Bakkal Nihat projesinin sadece ticari bir alan olmadığını, aynı zamanda bir dayanışma köprüsü olduğunu belirten Başkan Günay, bakkal kültürünün insan ilişkilerini güçlendiren bir bağ olduğunu söyledi. Köy bakkallarının komşuluk hukukunu temsil ettiğini ifade eden Günay, yerel esnaf ruhunu koruyarak modern sisteme karşı bir direnç oluşturduklarını belirtti. Özellikle Mustafakemalpaşa Mahallesi'nin Yelki bölgesinin ilk yerleşim yeri olması sebebiyle burada bir market eksikliğinin ciddi bir sorun oluşturduğuna dikkat çeken Başkan, bakkalın açılmasıyla birlikte hem temel ihtiyaçların karşılanacağını hem de hatır sormaya dayalı o eski bağların yeniden kurulacağını müjdeledi.

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

Projenin en dikkat çekici detaylarından biri de sosyal destek mekanizması oldu. Belediye ekiplerince tespit edilen 19 ihtiyaç sahibi vatandaş için özel bir uygulama başlatıldığını duyuran Başkan Günay, bu vatandaşların bakkaldan ekmeği tamamen ücretsiz alacağını, ekmek bedellerinin ise belediye meclis üyeleri tarafından karşılanacağını açıkladı. Ayrıca, nakit sıkıntısı çeken mahalle sakinleri için "veresiye defteri" sistemi aktif hale getirildi. Vatandaşlar, aldıkları ürünleri ay sonunda hiçbir vade farkı veya faiz ödemeden o günkü etiket fiyatı üzerinden ödeyebilecekler. Mahallenin en büyük ihtiyacı olan ekmek ise piyasa fiyatlarının altında, maliyetine yakın bir bedelle 11 TL’den satışa sunuldu.

"Kentin hikayesini birlikte yazıyoruz"

Konuşmaların ardından GÜZMAR Bakkal Nihat’ın kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilerek mahallelinin hizmetine açıldı. Açılış sonrasında bakkalı gezen Başkan Mustafa Günay, çocukları da unutmayarak onlara bakkalın vazgeçilmez simgelerinden olan plastik topları hediye etti. "Birlikte yazıyoruz bu kentin hikayesini" sloganıyla yola devam ettiklerini belirten Günay, Güzelbahçe’de sosyal belediyeciliğin kalbinin bu tür mahalle projeleriyle atmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

