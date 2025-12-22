Son Mühür- Spot altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından güçlenen ilave indirim beklentileri, güvenli liman talebindeki artış ve doların zayıflamasıyla yeni haftaya tarihi zirvede başladı. Ons altın, pazartesi günü 4.383,73 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın 6 bin lirayı aştı

Küresel piyasalarda ons altındaki yükseliş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Yeni haftaya yüzde 1,3 artışla başlayan gram altın, tarihte ilk kez 6 bin lira sınırını aşarak 6 bin 51 TL seviyesine çıktı ve rekor kırdı.

1979’dan bu yana en güçlü performans

Altın fiyatları, yıl başından bu yana yüzde 67 oranında değer kazanarak ilk kez 3 bin ve 4 bin dolar seviyelerinin üzerine çıktı. Bu yükselişle birlikte altın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına hazırlanıyor.

Gümüş altını geride bıraktı

Değerli metallerde yükseliş sadece altınla sınırlı kalmadı. Gümüş fiyatları, yıl başından bu yana yüzde 138 artış göstererek altını açık ara geride bıraktı. Bu artışta güçlü yatırımcı talebi ve süregelen arz sıkıntılarının etkili olduğu belirtiliyor.

Dolardaki zayıflama destek sağladı

Dolar endeksindeki gerileme, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi. Doların zayıf seyrinin altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen önemli unsurlardan biri olduğu ifade ediliyor.

Faiz indirimi beklentileri öne çıkıyor

Piyasalarda, 2026 yılında ABD’de iki faiz indirimi yapılacağı beklentisi öne çıkıyor. Getiri sağlamayan bir varlık olan altın, faizlerin düşeceği öngörüsüyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Jeopolitik riskler, ticari gerilimler ve merkez bankalarının güçlü alımları da altına olan talebi destekleyen faktörler arasında yer alıyor.