Olay, İskenderun ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. 38 RS 018 plakalı Honda marka otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan vatandaşlar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü, durumlarıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Hayatını kaybedenler Morg’a kaldırıldı

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri cenaze aracıyla morga götürüldü. Öte yandan, olayın şiddeti nedeniyle yaralıların vücut parçalarının da ekipler tarafından toplandığı belirtildi.

Kazanın kesin nedeni henüz bilinmezken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücünün sağlık durumu ve kaza anına ilişkin detayların soruşturma kapsamında netleşeceği öğrenildi.