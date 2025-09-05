Son Mühür- CHP'nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve il başkanlığına Gürsel Tekin'in getirilmesinin yankıları sürüyor. Gazeteci Serdar Akinan, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Tekin’in mal varlığını paylaştı. Akinan, İstanbul’da garson olarak işe başlayan Tekin’in yedi benzin istasyonu, 11 temizlik şirketi ve 286 daire sahibi olduğunu iddia etti.

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, 2 Eylül'de İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte mevcut yöneticilerin uzaklaştırılmasına karar verdi. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap'tan oluşan geçici bir yönetim atandı.

Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanması siyaset gündemini hareketlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in randevu talebine, “Gürsel Tekin'e randevu veririm kayyım Gürsel Tekin'e randevu vermem” sözleriyle ret cevabı verdi.

İstanbul İl binasında nöbet başlatan CHP’liler ise “Kayyıma karşı direneceğiz, içeri sokmayacağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, heyet ile birlikte göreve başladıklarını açıkladı.

Tekin, yaptığı açıklamada, “Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan, İstanbul'da da üç buçuk yıl il başkanlığı yapan insanım. Yine benim gibi bu heyette krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak dört tane çok tecrübeli, deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu cephesinden: Peki, bizim neden haberimiz yok?

Tekin ve heyetine CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da eşlik edeceği öne sürüldü.

Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz ise Kaftacıoğlu'nun Gürsel Tekin ile beraber pazartesi günü il binasına gideceğine dair iddiaları yalanladı.

Sosyal medya hesabından, söz konusu iddianın 'kesin' olduğu yönünde paylaşımlara tepki gösteren Poyraz, “Canan Kaftancıoğlu, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışındadır. Böyle bir dönemde, teyit edilmeden yapılan haberleri yalanlamayla uğraşmak; yanında bulunduğu kişilere de ayıp olacağından, telefonu kapalıdır” diye yazdı.

Tekin’in mal varlığı tartışması: Yedi istasyon, 11 şirket

Tekin’in Gürsel Tekin'in getirilmesinin yankıları sürerken gazeteci Serdar Akinan ise Tekin'in mal varlığına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Tekin’in mahkemeden beş gün önce mahkemeyle anlaştığını ileri süren Akinan, Tekin’in Kars’tan İstanbul’a gelerek Kadıköy’de çaycı olarak işe başladığını belirtti.

Tekin’in 18 yaşında Kars’tan İstanbul’a gelerek bir çaycıda garson olarak işe başladığını söyleyen Akinan, “Helal olsun, ekmeğini taştan çıkarmışsın” diyerek Tekin’in mal varlığına ilişkin şu iddialarda bulundu:

“Kars'tan geldi. 18 yaşında Kadıköy'de çaycı olarak başladı. Garsonluk yaptı. 286 daire, dokuz tripleks villa, yedi tane benzin istasyonu, 11 temizlik şirketi var. Zenginliğe bakar mısınız? Zenginliğine zenginlik katmak için AKP ile iş tutuyor.”