Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreci yargı kararlarıyla sekteye uğradı. Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı tedbir kararını gerekçe göstererek CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin yapılmayacağına hükmetti. Ardından Sarıyer, Esenyurt, Başakşehir ve Bakırköy kongreleri de iptal edildi.

Mahkeme kararıyla durdurma

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 13 Eylül’de yapmayı planladığı 7. Olağan İlçe Kongresi’nin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Kararda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararına atıf yapıldı.

Mahkemenin verdiği tedbir kararına göre, “39. Olağan Kurultay süreci kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” hükmedildi.

YSK yazısında kayyum kararına atıf

YSK Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu’nun CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve kayyum atanması kararına da atıf yapıldı. Böylece Ataşehir’deki kongre hazırlıkları resmen askıya alındı.

Art arda iptaller

Ataşehir’in ardından Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir İlçe Seçim Kurulları da aynı gerekçeyle CHP kongrelerini durdurdu. Böylece 13-14 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan ilçe kongreleri iptal edilmiş oldu.

CHP itiraz edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alınan kararların ardından sürece itiraz edeceklerini açıkladı. Parti yönetimi, kongrelerin yapılabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu. Kurultay sürecinin nasıl ilerleyeceğine YSK karar verecek.

Kongre sürecinin arka planı

Krizin temelinde, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan dava bulunuyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, il kongresini geçersiz sayarak İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar vermişti.

Mahkeme ayrıca, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmiş ve yürüyen kongre sürecini durdurmuştu. Bu kararın ardından İstanbul İl Başkanlığı’na, Gürsel Tekin yönetiminde geçici bir heyet kayyum olarak atanmıştı.

Gözler YSK’da

CHP’nin İstanbul’daki kongre sürecinin devam edip etmeyeceği konusunda nihai kararı YSK verecek. Yargı süreci devam ederken, parti içindeki kongre takvimi belirsizliğe girmiş durumda.