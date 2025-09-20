İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in eski başdanışmanı Tolga Çobanoğlu'nun "tedbirli ihraç"la disipline sevk edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kayyum olarak göreve getirilen Gürsel Tekin'in listesinde yer alan eski başdanışmanı Tolga Çobanoğlu ile ilgili disiplin süreci başlatıldı.

CHP yönetiminden edinilen bilgilere göre, Çobanoğlu'nun parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle tedbirli ihraç kararı alındı.

Tedbirli ihraç süreci başlatıldı

15 Eylül 2025 tarihinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında oybirliğiyle alınan kararla, Tolga Çobanoğlu'nun tedbirli ihraç süreci başlatıldı.

Çobanoğlu, Yüksek Disiplin Kuruluna kesin çıkarma cezası istemiyle sevk edildi.