CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin tepki gösterdi. Bulut, “Seçilmiş bir belediye başkanına bu sözden ceza vermek ifade özgürlüğüne ve sandık iradesine açık saldırıdır” dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karar tepki veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, şunları yazdı:

“Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na 'ahmak' davasında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının İstinaf tarafından onanması hukuki değil, tamamen siyasi bir karardır. Seçilmiş bir belediye başkanına bu sözden ceza vermek ifade özgürlüğüne ve sandık iradesine açık saldırıdır. Yargıyı siyaseti dizayn etme aracına çevirenler kaybedecek; demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inananlar kazanacak!”