CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasının ve kayyum olarak Gürsel Tekin ve Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'tan oluşan heyetin atanmasının yankıları sürmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıklamıştı. Bu hamleye Tekin'den jet yanıt geldi.

"Daha beter durumdasınız!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının ardından jet bir açıklamada bulunan Gürsel Tekin, AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz ondan daha beter durumdasınız. Bana sormadan, ifademi almadan ihraç edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ne dedi?

Özel açıklamasında, "İsminden bağımsız olarak atanan kayyım heyetinden görevi kabul edeceğini anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik. Kayyımın partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre. CHP'li hiç kimse Saray'ın kurduğu bu kumpasın parçası olamaz. Parçası olanın Parti'den ilişiğini keseriz. Kendisini tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik." dedi.