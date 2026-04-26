İzmir, büyükşehir statüsünde olduğu için kırsal yerleşim birimleri olan köyler 6360 sayılı yasa kapsamında mahalle statüsüne dönüşmüş durumda. Bu nedenle resmi kayıtlarda artık köy bulunmuyor; ancak halk arasında bu yerleşimler hâlâ köy olarak anılmaya devam ediyor.

İzmir'in ilçeleri kaç tane?

İzmir'in toplam 30 ilçesi bulunuyor. TÜİK'in 9 Şubat 2026 verilerine göre il sınırları içinde 1.299 mahalle yer alıyor. Şehrin yüzölçümü 11.892 km² ve 2025 sonu nüfusu 4.504.185 kişi.

Alfabetik sıralamayla İzmir ilçeleri şöyle: Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.

Merkez ilçeler ve diğer ilçeler

11 merkez ilçe Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere'den oluşuyor. Bu ilçeler İzmir Körfezi çevresinde yoğunlaşıyor ve şehrin yaşam kalbinin attığı bölgeler.

Geri kalan 19 ilçe ise diğer ilçeler kategorisinde değerlendiriliyor. Çeşme Yarımadası'ndaki Çeşme, Karaburun ve Urla turizm bölgeleri olarak öne çıkarken, kuzeyde Aliağa sanayi merkezi konumunda. Ödemiş, Tire, Bergama ve Kiraz gibi ilçeler ise tarımsal üretimleriyle bilinen kırsal karakterli bölgeler.

İzmir'in en güzel köyleri

İzmir'de gezilebilecek köyler arasında Selçuk'a bağlı Şirince ön plana çıkıyor. Taş döşeli sokakları, badanalı Rum evleri ve meyve şaraplarıyla tanınan köy, İzmir'in en bilinen turistik durağı. Seferihisar'a bağlı Sığacık, balıkçı kasabası kimliği ve Cittaslow ruhuyla biliniyor.

Urla'ya bağlı Barbaros köyü 292 nüfusuyla küçük olsa da festival enerjisi ve sanat etkinlikleriyle gündeme geliyor. Yine Urla'daki Balıklıova ve Özbek, sahil köyü kimliğiyle ziyaretçi ağırlıyor.

Bademler, Birgi ve Germiyan köyleri

Menderes ilçesindeki Bademler, Türkiye'nin ilk köy tiyatrosuna ev sahipliği yapan kültürel bir nokta. Köy meydanında düzenlenen etkinlikler ve organik tarım kooperatifi köyü ziyaretçi açısından popüler kılıyor.

Ödemiş'e bağlı Birgi, ahşap cumbalı konakları ve Çakırağa Konağı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Çeşme'ye bağlı Germiyan ise slow food akımının izlerini taşıyor; köy kahvesi, pazar yeri ve organik ürünleriyle hafta sonu kaçamağı arayanların rotasında. Karaburun yarımadasındaki Mordoğan çevresi de yarımada turizmi açısından önemli bir konumda.