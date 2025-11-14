Son Mühür- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., uzun vadeli iş planları ve verimlilik hedefleri doğrultusunda önemli bir stratejik karara imza attı. Şirket, Ankara'daki basım faaliyetlerini durdurma ve Ankara DPC Şubesi'ni kapatma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu. Bu kararın temel nedenleri arasında kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması gösterildi.

Kapatma kararının gerekçesi ve kapsamı

Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu'nun 13 Kasım 2025 tarihinde aldığı karara göre, Ankara'daki basım faaliyetleri 15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla tamamen sona erdirilecek. Kapatılma kararı, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bulunan Osmangazi Mahallesi Özal Bulvarı N120 adresindeki Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Ankara DPC Şubesi'ni kapsıyor.

Şirket tarafından faaliyetlerin durdurulmasının ana nedeni; kaynakların daha etkin kullanılması, operasyonel verimliliğin artırılması ve fason basım imkanlarının değerlendirilmesi olarak açıklandı.

Maliyet ve istihdam üzerindeki etkiler

Kapatma kararı sonucunda, tesiste görev yapan personellerle ilgili düzenlemeler de belirlendi. Şirket, bu tesisin faaliyetlerinin sona ermesi nedeniyle 59 personelin iş akitlerinin feshedileceğini bildirdi.

Tazminat Tutarı: İş akitleri feshedilen personele ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam tutarı 37.222.370,47 Türk Lirası olarak hesaplandı.

Üretim ve satışlara etkisi

Hürriyet Gazetesi yönetimi, basım faaliyetlerinin durdurulmasının şirketin genel üretimi ve satışları üzerindeki etkisine dair de güvence verdi. Açıklamada, fason basım imkanlarının değerlendirileceği hususu dikkate alındığında, Şirket’in basım kapasitesi üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmayacağı belirtildi. Ayrıca, faaliyetlerin durdurulmasının Şirketin toplam satışları üzerinde de herhangi bir etkisi olmayacağı ifade edildi.

Şirket yönetimi, bu stratejik değişikliğin yaratabileceği potansiyel basım ve satış kaybı risklerine karşı gerekli önlemleri daha önceden planladığını ve fason basım imkanları değerlendirileceği için işletmenin süreklilik varsayımında önemli bir etki oluşturmayacağını öngördüğünü kaydetti.