Son Mühür- İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, “kirli para trafiğinin döndüğü” gerekçesiyle CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmiş, bu karar sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alınmıştı. Mahkemenin ardından yerine kayyum olarak Gürsel Tekin atanmıştı.

Daha sonra atamanın ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Tekin’in partiden ihraç edildiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Gürsel Tekin, yaşanan gelişmeler sonrası X hesabından dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor.

"SORUN DEĞİL ÇÖZÜM İÇİN GELİYORUZ"

Tekin, yaptığı yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP’nin temel ilkeleridir.”

Tekin’in bu mesajı, CHP’de yaşanan son gelişmelerin ardından örgüt tabanına ve kamuoyuna verilen bir “birlik ve bütünleşme” çağrısı olarak değerlendirildi.