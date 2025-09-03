CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir sıcak gelişme de Barış Yarkadaş ile ilgili olarak yaşandı. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

CHP'de neler oluyor?

Dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ve CHP İstanbul İl Yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atanmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından ise CHP harekete geçmişti. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin ile ilgili bir hamle gelmişti. Gürsel Tekin'in CHP'den ihraç edildiği ifade edilmişti. CHP bünyesinde yaşanan bu gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken, parti içinde bu tür hamlelerin devamının gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.