Son Mühür- CHP'deki parti içi kamplaşmada Özgür Özel taraftarlarının sokağa çıkamıyor eleştirilerine karşı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV yayınında,

"Sokağa çıkarım, halka karışırım. Neden çıkamayayım" sözleriyle cevaplamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki bayramlaşma töreni sonrası ilk kez halkla buluşması anlamına gelecek programı Gürsel Tekin duyurmuştu.

İstanbul tek yürek mesajıyla...



Tekin,

''Türkiye’nin sakin gücü, birleştirici lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’a geliyor!

İstanbul’u yeniden CHP’li belediyecilikle buluşturan siyasi iradenin mimarı, milyonların umudu ve demokrasi mücadelesinin sembol ismi hemşehrileriyle buluşuyor.

İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor!

25 Haziran Perşembe günü saat 08.00’de Dudullu Çamlıca Gişeleri’nde gerçekleşecek büyük buluşmada sen de yerini al.

Birlik için, dayanışma için, umut için...

Seni bekliyoruz Sayın Genel Başkanım!'' paylaşımıyla Kılıçdaroğlu'nun İstanbul progra ının gövde gösterisine dönüşeceği sinyallerini vermişti.

İstanbul trafiği uyarıları...



İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu bölgeler arasında olan Dudullu Çamlıca gişelerinde Kılıçdaroğlu için yapılacak konvoya yönelik tepkiler sosyal medyada çığ gibi yükselmiş, Gürsel Tekin'in sabah trafiğinde işine gitmek isteyenleri Kılıçdaroğlu'nu karşılaşamaya gelen insanlar gibi göstermek istediği yorumları yapılmıştı.

Karşılama töreni sonrası Kılıçdaroğlu'nun saat 10.00'da Aşure Matem Merasimine katılması bekleniyordu.

İptali Gürsel Tekin duyurdu...



Kılıçdaroğlu'nun merakla beklenen İstanbul programının iptal edildiğini Gürsel Tekin duyurdu.

Tekin,

''Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz'' mesajı paylaştı.

