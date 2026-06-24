Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Özgür Özel'e destek veren ekibin bir parçası olan İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde konuştu.

''Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanması CHP’nin iç meselesi olmaktan çok uzaktır, Türkiye’de demokrasiye karşı bir darbedir'' vurgusunda bulunan Gökçen,

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde “Türkiye’de muhalefete baskılar ve yargının işleyişi” başlıklı güncel işler oturumunda kurultay davasının ne anlama geldiğini anlattığını dile getirdi.

Gökçen'in Avrupalı parlamenterlere İngilizce olarak yaptığı konuşmasında öne çıkan detaylar şöyle...



9 milletvekilimizi ihraç ettiler...



Geçen ay polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. Kapılar kırıldı, içerideki insanlar biber gazına maruz kaldı. Sonra 9 milletvekilimiz partiden ihraç edildi. Yerel örgütlerimizin başkanları, gençlik ve kadın kollarımız görevden alındı. Erdoğan'ın partisinden politikacıların size bunu parti içi bir mesele gibi aktardıklarını duyuyoruz.



Son 4 kurultay iptal edildi...



Arkadaşlar gerçekleri konuşalım. Karardan bir ay önce Erdoğan dedi ki, Türkiye yakında hak ettiği ana muhalefete kavuşacak. Bir ay sonra, bir değil, iki değil, son dört CHP kurultayı iptal edildi.

Tesadüf mü? Elbette değil. Karardan dakikalar sonra Adalet Bakanı karardan duyduğu memnuniyetini paylaştı. Aynı Adalet Bakanı, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sorumlu olan kişi 10 gün önce neredeyse 5 bin hakim ve savcının yerini değiştirdi. Şimdi milletvekilleri için fezlekeler hazırlanıyor. Olaylar bu kadar açık. Bugün olan bir siyasi partinin kapatılmasından daha kötü.



CHP'nin şeklen var olmasını istiyorlar...



Çünkü partinin şeklen var olmasını istiyorlar. Logosu, binası, banka hesapları, otobüsleri ve sosyal medya hesapları ama esasa dair hiçbir konuda iktidardan ayrılmasını da istemiyorlar. Yani bir muhalefet partisi gibi davranmasını ama aslında öyle olmamasını istiyorlar. Erdoğan'ı tekrar iki yıl önce olduğu gibi yenebilecek güçte olmasını istemiyorlar. Plan bu kadar basit. Ama bir şeyi öngöremediler. Biz CHP'nin milletvekilleri, belediye başkanları, şehir ve köylerdeki büyük kalabalıklar seçilmiş liderimiz Özgür Özel'in arkasında kararlılıkla duruyoruz.