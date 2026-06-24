Son Mühür- CHP kanadında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Edirne’nin Keşan ilçesinde dikkat çeken bir ayrılık haberi geldi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Keşan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mehmet Özcan, partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

%53,11 oranında oy almıştı

Mehmet Özcan, geçtiğimiz yerel seçimlerde Keşan'dan %53,11 gibi bir oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. Fakat seçimden sonra yaşanan gelişmeler sonucunda Özcan, partisinden ayrılma kararı alarak yerel siyaset gündemine oturdu.

Mehmet Özcan kimdir?

1956 yılında Keşan’ın Seydiköy beldesinde doğan Mehmet Özcan, eğitim hayatına Edirne Lisesi’nde tamamladı.

Ardından Özcan, ODTÜ Kamu Yönetimi’nde kısa bir süre eğitim aldıktan sonra tıp alanında tercih etti. Edirne Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Taksim Hastanesi’nde Genel Cerrahi eğitimini tamamladı.

Cerrahlıktan belediye başkanlığına

Özcan, uzun yıllar boyunca Keşan Devlet Hastanesi’nde genel cerrah olarak görev aldı. 1991 yılından 2003’e kadar süren doktorluk mesleğini, siyasi hayata atılmak için bırakma kararı aldı.

Siyasi kariyerine 2004 yılında CHP kanadında başlayan Mehmet Özcan, ilk kez o tarihte Keşan Belediye Başkanı seçildi.

Ardından sırasıyla 2009, 2014 ve son olarak 2024 yerel seçimlerinde de kazanarak Keşan Belediye Başkanlığı görevini 4. kez üstlendi.