Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, elektrik iletim yatırımlarıyla ilgili geri ödeme sisteminde önemli değişiklikler gündeme geldi. 25 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde, yatırım tutarlarının enflasyon karşısında güncellenmesine yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiş oldu.

Yönetmelikte değişiklik!

EPDK tarafından hazırlanmış olan "Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan düzenleme çerçevesinde elektrik iletim tesislerine yönelik yatırım harcamalarının geri ödeme esaslarında değişiklik gündeme geldi. Geri ödemeye konu yatırım tutarlarının güncellenmesine ilişkin yeni bir mekanizma kullanıma sunulmuş oldu.

TÜFE’ye göre güncellenecek!

Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından hesaplanmış olan geri ödemeye esas yatırım tutarları artık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alınarak güncellemesi gerçekleştirilecek.

Yeni uygulama çerçevesinde geri ödeme sürecinin başlamasının ardından kalan yatırım tutarları her yıl ocak ayında yeniden hesaplamaya tabii tutulacak. Güncellemede, bir önceki yılın aralık ayına ait TÜFE verileri baz alınacak.

Özel düzenleme!

Yönetmelikte ilk güncellemenin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

Bu çerçevede ilk TÜFE güncellemesi, geri ödemenin başladığı tarihten sonraki ilk ocak ayında yapılacak. Hesaplamada, bağlantı anlaşmasında yer alan iletim varlıklarının son geçici kabul onayının yapıldığı aya ait endeks değeri baz alınacak.