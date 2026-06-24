ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin, Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN programında kullanılabilecek yüz milyonlarca dolar değerindeki savaş uçağı motorlarının satışına onay vermeye hazır olduğu öne sürüldü. NATO Zirvesi öncesinde dikkat çeken gelişme, Ankara-Washington hattında savunma alanındaki ilişkiler açısından dikkat çekici bir adım olarak ele alındı.

Kritik motor satışı!

Kaynaklardan edinilen bilgiler çerçevesinde, ABD yönetimi tarafından değerlendirilen satış paketi çerçevesinde onlarca savaş uçağı motorunun Türkiye’ye gönderilmesi hedefleniyor.

General Electric'in ürettiği motorların, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğu KAAN savaş uçağı programında kullanılması üzerinde duruluyor. S

700 milyon doları aşıyor!

İddialar çerçevesinde satış paketinin toplam büyüklüğü 700 milyon doların üzerinde kendine yer buluyor. Bu rakam, son yıllarda Türkiye ile ABD arasında gündeme gelen önemli savunma sanayi anlaşmalarından biri olarak ifade ediliyor.

Stratejik proje!

2016 yılında başlatılan KAAN programı, Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi teknolojisini geliştirme hedefinin en önemli projeleri arasında kendine yer buluyor.

Yeni nesil savaş uçağı olarak dizayn edilen KAAN'ın, Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılaması ve Türkiye'nin savunma alanındaki teknolojik kabiliyetlerini yükseltmesi hedefleniyor.

