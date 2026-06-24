Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa yeniden oturmasının ardından ilk kez Genel Merkez dışında toplu bir etkinlikle halkın karşısına çıkacak.

Özgür Özel taraftarlarının, ''Tepkiler nedeniyle halkın arasına karışamıyor'' iddiasını çürütecek etkinlik için İstanbul seçildi.

Olağanüstü kurultay taleplerine tedbir kararı olduğu gerekçesiyle kapıyı kapatan Genel Merkez, Eylül ayında başlatılacağı duyurulan olağan kurultay sürecinin startını de bir anlamda İstanbul'daki halk buluşmasında vermiş olacak.

O gün barış güvercinleri uçurmuştu...



TBMM'de CHP Grup toplantısında konuşması Özgür Özel ve kurmaylarına takılan Kılıçdaroğlu, 935 gün aranın ardından oturduğu koltukta bayramlaşma töreninde halka hitap etmişti.

Siyasi tarihe geçen Adalet yürüyüşünde son durağı olan İstanbul'a bu kez halk buluşması için gelecek olan Kılıçdaroğlu için, Gürsel Tekin liderliğindeki İstanbul örgütü yoğun bir hazırlık başlatmış durumda.

Türkiye'nin sakin gücü vurgusuyla...



''Türkiye’nin sakin gücü, birleştirici lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’a geliyor'' hatırlatmasında bulunan Gürsel Tekin,

''İstanbul’u yeniden CHP’li belediyecilikle buluşturan siyasi iradenin mimarı, milyonların umudu ve demokrasi mücadelesinin sembol ismi hemşehrileriyle buluşuyor.

İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor!

25 Haziran Perşembe günü saat 08.00’de Dudullu Çamlıca Gişeleri’nde gerçekleşecek büyük buluşmada sen de yerini al.

Birlik için, dayanışma için, umut için...

Seni bekliyoruz Sayın Genel Başkanım!'' mesajı verdi.