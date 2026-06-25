Depremin ardından ABD Ulusal Hava Servisi tsunami uyarısında bulunurken, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) sarsıntının büyüklüğünü 7.5 olarak güncelledi. Depremin yol açtığı yıkım görüntülenirken, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela’da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki güçlü deprem meydana geldiğini açıkladı. USGS, art arda yaşanan sarsıntıların çok sayıda can kaybına ve ağır yıkıma yol açabileceği uyarısında bulundu.

Açıklama şu şekilde:

''USGS, yüksek can kaybı ve hasar olasılığının yüksek olduğunu ve felaketin geniş çaplı olabileceğini değerlendirmektedir. Bu depremin ardından, bazıları güçlü sarsıntılarla birlikte artçı depremler meydana gelebilir''

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), bu büyüklükteki bir depremin ulusal ya da uluslararası ölçekte acil müdahale gerektirebileceğini belirtti.

OHAL ilan edildi, ülke alarma geçti

Delcy Rodríguez, art arda meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Venezuela genelinde olağanüstü hal ilan etti. Rodriguez, yaptığı açıklamada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşmadı. Diosdado Cabello ise Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı’nın tavanının çöktüğünü ve tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.