Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli misafirler, sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Sevgili genç kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

"Partimizi yeni katılımlar ile büyütmeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin siyasi iklimdeki yerini tanımlarken, yalnızca bir parti değil, bir dava hareketi olduklarına vurgu yaparak,

"Kavganın, itibar suikastlarının Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesi ile iftihar ediyorum. Partimizi yeni katılımlar ile büyütmeye devam ediyoruz.

Sevgili genç kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bel altı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bugünlerde; kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz." dedi.

"86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın çalışma disiplinini, kaos peşinde olan anlayışlara karşı bir istikrar kalkanı olarak adlandırdı,

"Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım; AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye, bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor.

İç politikadan dış politikaya, her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor.

Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz."

"Dikkat ederseniz, gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereksiz polemiklerin içine girmediklerinin ve çekmeye çalışanlara da müsaade etmediklerinin altını çizerek, "Dikkat ederseniz, gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz.

Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakarlık içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun, 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden, bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz.

Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz." dedi.

"Görevimizi en iyi şekilde ifa etmenin çabasındayız"

Meclis'in ülkenin kalbi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamento çalışmalarının önemini, "Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün bir hususun altını önemle çizmek durumundayım.

İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, millete hizmet mücadelesinin kurmay aklıdır, merkez üssüdür, lokomotifidir.

Meclis'imiz bu misyonu ne kadar etkin yerine getirirse, bunun kazananı sorunlarına çözüm bekleyen 86 milyon olur.

Halkın umut kapısı olan siyaset kurumu olur. Bu mesuliyet bilinciyle, parlamento çatısı altındaki yasama görevimizi en iyi şekilde ifa etmenin çabasındayız." diyerek vurguladı.

"Çerçi dükkanı gibi yok yok..."

Meclis çalışmalarını şov yerine çevirmeye çalışan muhalefeti sert bir şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Sabahın 9'unda gelip salon işgal edenimi ararsın; birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenlerimi ararsın; dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın; dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın...

Tekmili birden mevcut. Çerçi dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet... Ne ararsan hepsi var." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana verdiği mücadeleyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana verdiği zorlu mücadeleyi şu şekilde özetledi; "Burada bir hususu ifade etmek isterim; AK Parti'yi tanımlayan en iyi kavramlardan biri mücadeledir.

Kuruluşumuzdan itibaren hep bir mücadele içinde olduk. Anti-demokratik güç odaklarıyla mücadele ettik. Bize siyasi ömür biçen manşetlerle mücadele ettik.

DEAŞ'ından FETÖ'süne, eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettik. Kendini devletin sahibi zanneden bürokratik oligarşiyle mücadele ettik.

Kızlarımızın başörtüsünden, çocuklarımızın hafızlığından, dinlediğimiz Mehter Marşı'ndan rahatsız olan yobaz anlayışla mücadele ettik.

Evet, kardeşlerim. 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden, bu vatanın istisnasız bütün evlatlarını kucaklayan bir kadro olduk. Bu şekilde de yola devam ediyoruz."

"Türk dış politikasının ulaştığı yüksek kapasiteyi tekrar görme imkanı elde ettik"

Türkiye'nin yeniden şekillenen dünya dengeleri içindeki rolünden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır.

Türkiye, küresel sistemde meydana gelen değişimleri en doğru okuyan, rasyonel politikalar geliştirerek bu süreci en iyi yöneten ülkelerden biridir.

İmkanlarımızın olduğu kadar potansiyelimizin de farkındayız. En son İran krizinde Türkiye'nin ve Türk dış politikasının ulaştığı yüksek kapasiteyi tekrar görme imkanı elde ettik." ifadelerini kullandı.

"Allah'ın izniyle engelleyemeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki gerilimi arttıran politikalarına karşı Türkiye'nin tavrını, "Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak.

Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulh-u sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.

Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız." diyerek net bir şekilde belirtti.

"Terörsüz Türkiye sürecimizde hamdolsun önemli merhaleler katettik"

Terörle mücadelenin devlet politikası olduğunu söyleyen Cumhurbaşkan Erdoğan, "Öncelikle şunu bir kez daha ifade etmek durumundayım, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte başlattığımız, akabinde devlet politikasına dönüştürerek bugünlere getirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimizde hamdolsun önemli merhaleler katettik.

23 Ekim'de yaşanan TUSAŞ saldırısı başta olmak üzere süreç boyunca karşılaşılan sabotajlara rağmen sabır ve sağduyuyla çalışmaları yönettik.

Terörsüz Türkiye süreci geride bıraktığımız 22 yıllık zaman diliminde ciddi direnç testlerinden başarıyla geçti.

Sürecin önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye'nin kuzeyindeki sorun, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şar'ın kuşatıcı yaklaşımıyla büyük ölçüde çözüme kavuştu.

Entegrasyon süreci çeşitli güçlerle karşılaşmasına rağmen hamdolsun başarıyla hayata geçiriliyor. Biz de süreci yakından takip ediyor gerekli katkıyı sunuyoruz.

13,5 yıllık iç savaşın ardından Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine yeniden sahip çıkmalarını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu