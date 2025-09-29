Son Mühür- CHP İstanbul olağanüstü il kongresi sonrası Özgür Çelik'in mazbatasını alması durumunda İstanbul il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in durumu ne olacak sorusu belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz hafta CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin mahkeme karar verene kadar görevde kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Tekin'in gündeminde kendileri hakkında yaptıkları haber ve yorumlarla yalan söylediklerini iddia eden Now Tv, Halk Tv ve Sözcü Tv vardı.

Tek kelam etmiyorsunuz...



''Ünlü gazeteler, köşe yazarları, ekran ekran gezen “yorumcular”…

Bize gelince iftira, kurgu, yalan haber bitmiyor.

Ama sıra 73 itirafçıya gelince ortalık mezarlık sessizliğine dönüyor!'' diyen Gürsel Tekin,

''Yüzlerce insanın tutuklanmasına neden olan bu 73 kişiye dair tek kelam etmiyorsunuz.

Neden?



Bu kişilerle bir tanışıklığınız mı var?

Yoksa bir dostluğunuz, bir alışverişiniz mi?'' diye sordu.

''Gerçek gazetecilik, iktidara değil halka bakar.

Gerçek gazetecilik, iftirayı değil, gerçeği yazar.'' diye seslenen Tekin,

''Sahi, siz kimin gazetecisisiniz?

Now TV, Halk TV, Sözcü TV…

Günlerdir size ulaşmaya, söz hakkımızı kullanmak için çağrıda bulunuyoruz.

Ama kapılar kapalı, telefonlar sessiz…

Sahi, hangi güç sizin bize söz hakkı vermenizi engelliyor?

Kimden korkuyorsunuz?'' diye sordu.