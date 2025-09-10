Son Mühür- Kayyum sıfatıyla göreve başlayan Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisine dönüştürülen Sarıyer’deki eski il binasına giriş yaptı. Tekin’e ziyaret sırasında polis ekipleri ve korumalar eşlik etti.

Kısa açıklama yaptı

Binaya girişte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, gündeme dair uzun bir değerlendirmeden kaçınarak, “Sizden ricam şu… Bugünden itibaren biz işimize gücümüze bakacağız. Türkiye’nin gerçek gündemiyle meşgul olun” ifadelerini kullandı.

Polis ablukası devam ediyor

CHP’nin yeni İstanbul İl Binası olarak Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nı bildirmesine rağmen, Sarıyer’deki eski binada polis ablukası sürüyor. Parti yöneticilerinin, Parti Meclisi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ve ilçe başkanlarının binaya girişine izin verilmiyor.

Söz konusu bina, CHP Genel Merkezi tarafından Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisi olarak kullanılıyordu. Buna rağmen kayyum Tekin’in ilk durağının burası olması dikkat çekti.