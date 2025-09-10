Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam Kadıköy’de düzenlenecek mitinge tüm İstanbulluları davet etti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partinin hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini vurguladı.

“Teslim olmayacağız” mesajı

Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, “Tarih boyunca çeşitli saldırılara maruz kalmış bir parti olarak, milletimizin iradesinden başka hiçbir güce güvenmedik. Bugün de herhangi bir operasyona boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Bu akşam Kadıköy’de milletimizle buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından mitingler

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla mitingler düzenlemeye başlamıştı.

Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından Kadıköy duyurusu

Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 10 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Kadıköy İskele Meydanı’nda miting düzenleneceğini duyurmuştu.