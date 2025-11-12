Türkiye bugün acı bir olayla karşı karşıya kaldı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan bir askeri kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Enkaz bölgesinde çalışmalar devam ederken, şehitlerin şehadet haberlerinin ailelerine ulaştırılmaya başlandığı öğrenildi. İçerisinde 20 personelin olduğu öğrenilen uçakta; Kayseri'de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli olan 9 personelin şehit olduğu ifade edildi.

Şehit personellerin isimleri; Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan olarak belirtildi.

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava Uzman Çavuş Emre Sayın, Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz , Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Astsubay İlker Aykut, Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz ve Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun da ailelerine de şehadet haberi ulaştı.