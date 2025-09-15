Son Mühür- Yeni projesinde Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile başrolü paylaşacak olan Gupse Özay, uzun bir aradan sonra ilk kez basının karşısına çıktı. Oyuncu, projeyle ilgili heyecanını lansmanda dile getirdi.

Boşanma haberlerine net yanıt

Son dönemde Barış Artuç ile boşanacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Özay, “Ayrılığın yanından bile geçmedik.” ifadelerini kullandı.

Yeni imaj ve kilolarıyla dikkat çekti

Saçlarını siyaha boyatan ve uzatan Özay, gece boyunca mini elbisesiyle poz verdi. Son dönemde gözle görülür şekilde kilo veren oyuncu, bu değişimiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Cilt bakımında doğal yöntemleri tercih ediyor

Bakım rutinleri hakkında konuşan Özay, “Krem sürmeyi seviyorum, makyajı ise çok abartmıyorum. 41 yaşındayım ve artık cildime daha dikkatli yaklaşmak gerektiğini biliyorum. 43 yaşına geldiğimde uygulayacağım ritüelleri tek tek paylaşacağım, belki vitamin enjeksiyonları da yaptırırım.” dedi.

