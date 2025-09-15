Son Mühür / Merve Turan - Fit vücudu ve tarzıyla her paylaşımıyla dikkat çeken Rus süper model Irina Shayk, hafta sonu Instagram hesabından yayınladığı siyah bikinili karelerle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Geçmiş aşkları ve yeniden alevlenen ilişki

Daha önce Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio ve Bradley Cooper gibi dünyaca ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle magazin gündeminde sıkça yer alan 39 yaşındaki Shayk, son dönemde NFL yıldızı Tom Brady ile ilişkisini yeniden canlandırdığı yönündeki haberlerle konuşulmuştu.

Cesur pozlarıyla beğeni topladı

Shayk, Instagram’da paylaştığı karelerde hem fiziğini sergiledi hem de takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Ünlü model, bazı fotoğraflarda büyük bir ağaca bağlı salıncağa otururken, diğer karelerde ise havuz kenarında poz verdi.

“Uyku saatin geçti” notu dikkat çekti

Islak saçları ve hafif ışıltılı makyajıyla havuzdan yeni çıkmış izlenimi veren Shayk, paylaşımlarına İngilizce olarak “Past your bedtime” (Uyku saatin geçti) notunu ekledi.