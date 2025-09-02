Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump’ın son aylarda yaşadığı sağlık problemleri, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Seçim sürecinde rakibi ve önceki başkan Joe Biden’ın sağlık durumunu sık sık eleştiren Trump, bu kez kendi sağlığıyla ilgili soru işaretlerinin odağında yer alıyor.

Günler sonra gelen ilk görüntü

Yaklaşık bir haftadır kamuoyunda görünmeyen Trump’ın bu durumu, ölümüne dair spekülasyonların yayılmasına yol açmıştı. Ancak dün akşam paylaşılan görüntüler bu iddiaları kısmen çürüttü. Trump, üzerinde “ABD” yazılı bir beyzbol şapkasıyla ve bazı yetkililer eşliğinde araca binerken görüntülendi. Görüntülerde Trump’ın solgun yüzü ve yorgun hali dikkat çekti.

Sağlık sorunları ile gündeme geldi

Fotoğraflarda Trump’ın solgun yüzü ve düşük enerjisi dikkat çekti. Bu son görüntüler, kamuoyunda Trump’ın sağlık durumuna ilişkin endişeleri daha da artırdı. Bazı vatandaşlar, Trump’ın “yüz felci” geçirmiş olabileceğini öne sürdü. Günler sonra servis edilen bu görüntülerin, Trump’ın Truth Social üzerinden yaptığı “Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim” paylaşımının hemen ardından gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Sağlık durumuna dair iddialar artarken, Trump’ın sağ elinde zaman zaman morluklar fark ediliyor. Daha önce de görülen bu morlukların, kimi zaman kalın bir tabakayla kapatıldığı düşünülüyor.

Trump’ın elinde görülen yaralar ve ayağındaki şişlikler, ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabileceği yönünde yorumlara neden olmuştu. Artan spekülasyonlar üzerine Beyaz Saray’dan yapılan resmi açıklamada, Trump’a “Kronik Venöz Yetmezlik” teşhisi konulduğu bildirildi.

Açıklama yapacak

Beyaz Saray, Trump’ın bugün TSİ 21.00’de Oval Ofis’te basın mensuplarına hitap edeceğini açıkladı. Açıklamanın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, son günlerde yönetimin gündeminde yer alan önemli konuların ele alınmasının beklendiği ifade ediliyor.