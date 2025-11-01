Son Mühür/ Beste Temel- ‘Adını Feriha Koydum’ dizisiyle ekranlarda adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Feyza Civelek, son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nilay karakteriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

30 yaşındaki oyuncu, hem dizideki performansı hem de açıklamalarıyla sık sık sosyal medyada adından söz ettiriyor.

“İnsanlar çok acımasız, çok art niyetli”

Feyza Civelek geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kendisine yönelik eleştirilere sitem etmişti. Oyuncu, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İnsanlar çok fazla acımasız, çok fazla art niyetli. O yüzden onlara kulak asmamaya çalışıyorum. Ben bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum.

Proje annemin projesi ama ben bu projeye adil olabilmek adına elemeyle girdim. Annem bir kapı açtı doğru. O kapıdan kendim devam ediyorum. Bence çok oyunculuk biliyorsanız siz yapın. Öyle yazması kolay. Gelin 12-15 saat çalışıp öyle konuşun.”

Bu sözleriyle dikkat çeken Civelek, özellikle “Annem bir kapı açtı ama ben kendi yolumu kendim çiziyorum” ifadesiyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Türk bayrağı figürü dikkat çekti

Son olarak Cadılar Bayramı kutlamalarına katılan ünlü oyuncu, kostüm tercihiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Etkinlikte cesur bir kombin tercih eden Feyza Civelek, göz makyajında kullandığı Türk bayrağı figürüyle sosyal medyada gündem oldu.