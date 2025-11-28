Son Mühür- Endonezya, Malezya, Sri Lanka ve Tayland'ın büyük bir kısmı bir haftadır siklon kaynaklı sağanak yağışların etkisi altında kalırken, Malakka Boğazı'nda nadir görülen bir tropikal fırtına oluştu.

Güneydoğu Asya'nın geniş kesimlerinde meydana gelen sellerden ölenlerin sayısı en az 183'e yükselirken, bölgedeki yetkililer suların çekilmeye başlamasıyla birlikte mahsur kalan vatandaşları kurtarmak, elektrik ve iletişimi yeniden sağlamak ve kurtarma çalışmalarını koordine etmek için çalışıyor.

Çok geniş bir coğrafya etkilendi...



Güney Asya'daki ada ülkesi Sri Lanka'da meydana gelen siklon nedeniyle 46 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'nın Sumatra adasında selden en çok etkilenen bölgelerden birinde cuma öğleden sonra itibarıyla 94 kişinin öldüğü doğrulandı. Üç eyalet yetkilisinin verilerine göre, selden en çok etkilenen bölge Sumatra oldu.



Sumatra'nın Padang Pariaman bölgesinde toplam 22 kişinin hayatını kaybettiği olayda, bölge sakinleri en az bir metre yüksekliğindeki su seviyesiyle başa çıkmak zorunda kalırken, cuma günü arama kurtarma ekipleri hala kendilerine ulaşamadı.

Endonezya Ulusal Afet Önleme Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, adanın bazı bölgelerinde iletişimin hala kesik olduğunu, yetkililerin heyelan enkazıyla kapanan yolları açmak ve elektrik dağıtımını sağlamak için çalıştığını söyledi.

Tayland hükümeti yaptığı açıklamada, güneydeki sekiz eyalette meydana gelen seller nedeniyle 87 kişinin hayatını kaybettiğini, toplamda 3,5 milyondan fazla insanın etkilendiğini belirtti.